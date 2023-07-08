ميزان الذهب يستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (8 تموز 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، وهي نفس اسعار البيع ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 361 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و410 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 365 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 الاف دينار وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.