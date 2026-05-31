أميركا لم تستورد النفط من العراق خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط الخام من العراق والسعودية وليبيا خلال الأسبوع المنتهي، بعد تسجيل واردات متفاوتة من هذه الدول في الأسابيع السابقة.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي صفراً خلال الأسبوع المذكور، بعد أن سجلت 67 ألف برميل يومياً في الأسبوع السابق، فيما لم تستورد واشنطن أيضاً أي كميات من النفط السعودي بعد أن بلغت الواردات 155 ألف برميل يومياً في الأسبوع السابق، في حين استمرت ليبيا عند مستوى صفر واردات.

وتصدرت كندا قائمة أكبر مصدّري النفط الخام إلى الولايات المتحدة بمتوسط بلغ 3.829 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ414 ألف برميل يومياً، ثم كولومبيا بـ211 ألف برميل يومياً، والبرازيل بـ200 ألف برميل يومياً، والمكسيك بـ145 ألف برميل يومياً، فيما بلغت واردات الإكوادور 114 ألف برميل يومياً.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة تذبذباً، إذ سجلت 48 ألف برميل يومياً في منتصف نيسان، وارتفعت إلى 195 ألف برميل يومياً في أواخر الشهر ذاته، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى 76 ألف برميل، ثم 100 ألف برميل، و67 ألف برميل يومياً، وصولاً إلى التوقف الكامل في آخر تحديث أسبوعي.