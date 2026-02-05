أميركا تؤكد استمرار دعمها للعراق لتعزيز استقراره المالي والنقدي

شفق نيوز- بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، يوم الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوش هارس، دعم الاستقرار النقدي في العراق، حيث أكد الأخير على استمرار الدعم الأميركي للعراق لتحقيق أهدافه في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، استقبل القائمَ بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، جوش هارس".

ولفت البيان إلى أنه "جرى بحث آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والأمني في العراق".

وأكد هارس، بحسب البيان على "حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز علاقاتها مع العراق، ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار وإبعاد البلاد عن أي عوامل قد تسهم في زعزعة أوضاعه".

وأشاد هارس، بـ"التطورات الإصلاحية الكبيرة التي ينتهجها البنك المركزي العراقي، وبالعلاقات المتميزة والمنتجة التي تربطه بوزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي".

من جانبه، أعرب العلاق عن شكره وتقديره لـ"الدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، ولا سيما خلال الاجتماعات الربع سنوية، مستعرضاً في الوقت ذاته خطة الإصلاح المصرفي، والتقدم الملحوظ في استقرار عمليات التحويل الخارجي، وتنظيم بيع الدولار وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية".

وأوضح البيان أنه "في ختام اللقاء، أبدى هارس الاستعداد الكامل لمواصلة دعم جهود البنك المركزي العراقي، بما يمكّنه من تحقيق أهدافه في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي".