أميركا تستورد نحو ربع مليون برميل نفط خام من العراق يومياً

شفق نيوز / أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، إلى 245 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و556 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 52 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5 ملايين و504 آلاف برميل".

وأوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 245 ألف برميل يوميا، مرتفعا عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 88 ألف برميل يوميا".

ولفت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.414 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 635 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 284 ألف برميل يوميا، والسعودية بمعدل 258 ألف برميل يوميا".

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 258 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 231 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 161 ألف برميل يوميا، وتليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل70 الف برميل يوميا".