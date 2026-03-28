"ميرسك" تعلق عملياتها في ميناء صلالة العماني

أفادت "رويترز"، يوم السبت، بتعليق مجموعة ميرسك لشحن الحاويات عملياتها في ميناء صلالة العماني.

وذكرت الوكالة، أن "مجموعة ميرسك لشحن الحاويات، علقت عملياتها في ميناء صلالة بسلطنة عُمان لمدة تقارب 48 ساعة، وذلك على خلفية حادث أمني وقع في وقت مبكر من صباح اليوم".

واستهدفت طائرتان مسيّرتان، صباح اليوم السبت، ميناء صلالة العماني المطل على بحر العرب، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين وتسجيل أضرار محدودة بإحدى الرافعات، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها للهجوم، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد، في ظل استمرار التصعيد الإقليمي.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ29 على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.