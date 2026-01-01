"ميد" ترصد انتعاشاً في السوق العراقية بعد إنفاق حكومي تجاوز 30 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

أفادت مجلة "ميد" البريطانية، يوم الخميس، بأن العراق يشهد انتعاشاً قوياً في سوق المشاريع بعد إنفاق حكومي تجاوز 30 مليار دولار على مشاريع مختلفة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% بحلول عام 2026.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن الأداء الاقتصادي في العراق يبدو إيجابياً مع دخول 2026، مدفوعاً بالانتعاش في سوق المشاريع والإنفاق الحكومي المكثف، فيما تتصدر الإمارات وقطر المشهد الإقليمي في الدول العربية.

وأوضحت أن الإمارات من المتوقع أن تسجل نمواً في الناتج المحلي بنسبة 5% خلال 2026، بينما تتوقع السعودية نمواً بنسبة 4% لعامي 2025 و2026.

وأضاف التقرير أن المغرب شهد نمواً قوياً بلغ 4.4% في 2025، مع استقرار سوق المشاريع عند 10 مليارات دولار، في حين تعاني مصر رغم توقعات نمو 4.5% في 2026 من تضخم مرتفع يقارب 20% في 2025 وعجز مالي، ما أدى إلى تراجع ترسية المشاريع بنسبة 40% لتستقر دون المتوسط طويل الأمد عند 30%.

وتعد "ميد" البريطانية (MEED)، مجلة اقتصادية متخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، تهتم بالأخبار والتحليلات الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية والاستثمار في المنطقة، وتعد مرجعاً للمستثمرين وصانعي القرار.