موقع يرجح ارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي

شفق نيوز/ رجح موقع "statista" الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، يوم الخميس، أن يبلغ نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي ستة آلاف دولار سنوياً في العام 2025.

وذكر الموقع في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سيستمر بالارتفاع بين عامي 2025 و2029 بمقدار 971 دولار أمريكي بما يعادل 13.93%".

وأضاف أن "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع للعام السادس على التوالي ليصل في العام 2029 إلى 6971 دولاراً".

وأشار إلى أن "أكبر نصيب للفرد من الناتج الإجمالي في العراق خلال السنوات العشر الماضية كان في العام 2022 حيث بلغ 6818 دولاراً وأقل نصيب كان في 2014 حيث بلغ 4656 دولاراً".

ويصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.

والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة (هنا سنة).