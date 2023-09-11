موقع متخصص يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد العراقي

شفق نيوز/ توقع موقع "statista" الالماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، يوم الاثنين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى أكثر من ستة آلاف دولار في العام 2028.

وقال الموقع في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بشكل مستمر ليصل إلى 6678 دولاراً في العام 2028، بدلاً من 6180 دولاراً في عام 2023 بارتفاع نسبته 8.05%".

وبين أن "أكبر نصيب للفرد من الناتج الإجمالي في العراق خلال 15 سنة الماضية كان في عام 2013 حيث بلغ 7021 دولاراً، وأقل نصيب كان في 2009 حيث بلغ 3701 دولاراً".

ويصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.

والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة (هنا سنة).