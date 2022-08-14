موقع عالمي: 150 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان

شفق نيوز/ بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان 150 مليون دولار فقط خلال العام الماضي 2021، منها 125 مليونا استيرادات العراق من لبنان واكثر من 5 ملايين دولار حجم الاستيرادات اللبنانية من العراق، وفقا لموقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من لبنان خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 125.028 مليون دولار"، مبينا ان "هذه الاستيرادات تقلص النمو فيها بنسبة 9% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "اهم ثلاث مواد وسلع استوردها العراق من لبنان هي زيوت عطرية و مستحضرات تجميل بقيمة مالية بلغت 26.064 مليون دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة مالية بلغت 17.512 مليون دولار، تليها الآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة بلغت 11.625 مليون دولار".

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى لبنان بلغت 5.362 ملايين دولار، مبينة ان "هذه الصادرات نمت بنسبة 11% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن "اهم صادرات العراق الى لبنان هو محضرات خضروات أو فواكه أو مكسرات بقيمة مالية بلغت 2.093 مليون دولار، تليها الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 813 ألف دولار".