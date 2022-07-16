موقع عالمي يؤشر ارتفاعاً كبيراً للتلوث في العراق وانخفاض المناطق الخضراء

شفق نيوز/ أفاد تقرير نشره موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، بأن مؤشر التلوث في العراق ما زال عالياً رغم انخفاض مؤشره عن عام 2019، فيما لفت إلى أن جودة الأماكن الخضراء والحدائق منخفضة.

وذكر التقرير بحسب آخر تحديث في شهر نيسان 2022، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مؤشر التلوث في العراق بلغ 73.59 %، منخفضاً عن عام 2019 الذي بلغ مؤشر التلوث فيه 79.43%، مبيناً أن "نسبة تلوث الهواء في العراق تعتبر عالية وبواقع 66.99%، فيما سجلت نسبة تلوث مياه الشرب وعدم إمكانية الوصول إليها تعتبر متوسطة وبواقع 55.50%".

وتابع، أن "عدم الرضا لدى المواطن من التخلص من القمامة كانت عالية وبلغت 69.07%، وأن الضوضاء كانت متوسطة وبواقع 52.06%"، مشيرة إلى أن "تلوث المياه سجل نسبة عالية وبواقع 64.03%".

وأشار الموقع، الى ان "الهدوء وعدم وجود مشكلة مع الضوضاء في الليل كانت متوسطة وبواقع 47.94%، فيما سجلت الحدائق الخضراء والحدائق في المدينة نسبة منخفضة بلغت 38.14%".

ويعتبر موقع " نومبيو " احد المواقع الذي تم إطلاقه في عام 2009، ويعنى بتكاليف المعيشة للدول ويكشف وجودة الحياة فيها ،اضافة الى الرعاية الصحية في هذه الدول ويعتبر كمصدر من قبل العديد من وسائل الإعلام العالمية .