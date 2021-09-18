موقع عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين أربيل والبصرة

شفق نيوز/ كشف موقع expatistan العالمي، يوم السبت، ان تكلفة المعيشة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، أرخص بنحو 16% منها في محافظة البصرة.

ويقارن الموقع في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة في دول ومدن العالم بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقا للموقع في أحدث تصنيف له لعام 2021، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "ما يدفعه السكان في اربيل من مبالغ على الطعام أقل بنسبة 14% مما يدفعه السكان في البصرة، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك مشروب) في الحي التجاري في اربيل 15 ألفاً و500 دينار في حين تبلغ تلك القائمة في البصرة 16 الفا للشخص الواحد".

واشار الى ان "قائمة الطعام في البصرة ترتفع بما يخص اسعار البيض والتفاح والخبز، في حين تنخفض في البصرة اسعار الدجاج والحليب والطماطم مقارنة بالاسعار في اربيل".

وبين ان "سكان اربيل يدفعون على السكن اعلى بنسبة 8% مما يدفعه السكان في البصرة، كما ان سكان اربيل يدفعون على الملابس اقل بنسبة 14% مما يدفعه سكان البصرة".

ونوه الموقع إلى أن "سكان اربيل يدفعون على الموصلات اقل بنسبة 47% مما يدفعه سكان البصرة"، مبينا ان "سكان اربيل يدفعون على العناية الشخصية اقل بنسبة 20% مما يدفعه سكان البصرة، ويدفع سكان اربيل على الترفيه اعلى بنسبة 8% مما يدفعه سكان البصرة".