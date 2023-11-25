موقع عالمي يحدد متوسط تكلفة المعيشة في العراق للعام الحالي

شفق نيوز/ كشف موقع mumbo المتخصص بشؤون الاقتصاد، يوم السبت، أن متوسط تكلفة المعيشة في العاصمة العراقية بغداد لاربعة أشخاص يبلغ شهرياً 2.588.054 مليون دينار عراقي.

وجاء في أحدث تقرير للموقع الذي يعد أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشية في العالم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان متوسط الفرد المعيشي في بغداد للشخص الواحد يبلغ شهريا 773.806 دينارا عراقيا ماعدا بدل الإيجار".

واشار الى ان "الأسعار المعيشية في اربيل أقل من تكلفة بغداد بنسبة 5.7%، بينما متوسط الإيجار في بغداد بالمتوسط اعلى بنسبة 9.8% منه في اربيل".

واضاف ان "اسعار المطاعم في بغداد اعلى من اربيل بنسبة 1.2 %، واسعار البقالة في بغداد اقل من اربيل بنسبة 6.9 %".