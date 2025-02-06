موقع عالمي يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق خلال 2025

شفق نيوز/ توقع موقع "statista" الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، يوم الخميس، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.

وبحسب تقرير نشره الموقع، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال الخمس سنوات الماضية".

وأضاف أنه من المتوقع أن "تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%".

ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة، والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية.