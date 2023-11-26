موقع عالمي يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق خلال السنوات المقبلة

شفق نيوز/ توقع موقع "statista" الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين انخفاض الإنفاق الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير نشره الموقع، اطلعت عليه وكالة، شفق نيوز، فإن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغ 49.95% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال 5 سنوات الماضية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنخفض هذه النسبة خلال 5 سنوات القادمة حيث سيبلغ في 2024 إلى 48.29 % وفي عام 2027 إلى 45.28%، وفي عام 2028 إلى 44.49%.

ويقصد بالناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أنتجت داخل حدود الدولة خلال مدة زمنية محددة الناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشر على رفاهية الاجتماعية ولا على ثروته الإجمالية .