موقع عالمي: قيمة الصادرات النفطية العراقية للهند بلغت أكثر من 26 مليار دولار

شفق نيوز/ بلغت صادرات العراق النفطية الى الهند خلال العام 2021 أكثر من 26 مليار دولار، حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "قيمة الصادرات الوقود المعدني والزيوت المعدنية العراقية الى الهند خلال العام الماضي بلغت 26.450.561 دولاراً مرتفعة عن العام 2020 بنسبة 64% التي بلغت فيها قيمة الصادرات النفطية الى الهند 16.075.561 دولاراً، ومرتفعة أيضا عن العام 2019 التي بلغت فيها قيمة الصادرات النفطية 22.025.731 دولاراً".

واضافت ان "قيمة الصادرات العراقية النفطية الى الهند خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 230.486.927 دولاراً"، مبينا أن "قيمة الصادرات العراقية النفطية لدول العالم خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 390.615 مليار دولار".

ويحتل العراق المرتبة الاولى من بين الدول المصدرة للنفط الى الهند، تليه السعودية وروسيا.