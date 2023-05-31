موقع عالمي: سوريا الأعلى عالميا والعراق بالمرتبة الـ 87 بأسعار العقارات بالنسبة لدخل الفرد

شفق نيوز/ كشف موقع "نامبيو" الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية ان سوريا كانت الاعلى عالميا بأسعار العقارات بالنسبة لدخل الفرد، فيما جاء العراق بالمرتبة 87 من أصل 107 دولة مدرجة بالجدول.

وذكر الموقع في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "سوريا جاءت بالمرتبة الأولى بأعلى دول العالم بأسعار العقارات فيها مقارنة بدخل الفرد فيها، وبنسبة 86.7%، تليها غانا بنسبة 78.6% تليها هونغ كونغ بنسبة 44.9%، تليها سيرلانكا بنسبة 40.8%، تليها الصين بنسبة 34.6%، تليها النيبال بنسبة 32.%، فيما تذيلت الإمارات العربية المتحدة دول العالم بنسبة 3% بالتساوي مع المملكة العربية السعودية بنفس النسبة".

عربيا جاءت سوريا بالمرتبة الاولى عربيا وعالميا، وجاءت لبنان ثانيا بنسبة 18.3%، ومن ثم جاءت الجزائر ثالثا بنسبة 16% ، وجاءت المغرب رابعا بنسبة 14.2%، وجاءت مصر خامسا بنسبة 12%، ومن ثم جاءت تونس سادسا بنسبة 11.9%، وجاءت الكويت سابعا بنسبة 11.5%، وجاء العراق ثامنا بنسبة 8.1%، وجاء الأردن تاسعا بنسبة 7.4% وجاءت فلسطين عاشرا بنسبة 5.6%".