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موقع عالمي: تكلفة المعيشة في بغداد ارخص من عمان بنسبة أكثر من 30%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-12T08:00:10+0000
موقع عالمي: تكلفة المعيشة في بغداد ارخص من عمان بنسبة أكثر من 30%

شفق نيوز/ كشف موقع expatistan العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم ان بغداد ارخص في تكلفة المعيشة من عمان عاصمة الأردن بنسبة أكثر من 30%.

وهذا الموقع يقارن في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية، وأصدر مؤخرا أحدث تصنيف له للعام 2021 .

ووفقا للموقع فإن "نسبة ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام تعادل 73% مما يدفعه السكان في عمان، فيما يدفع سكان بغداد على السكن نسبة 97% مما يدفعه السكان في عمان".

واشار الى ان "سكان بغداد يدفعون على الملابس نسبة 39% مما يدفعه سكان عمان، فيما يدفع سكان بغداد على الموصلات نسبة 50% مما يدفعه سكان عمان"، مبينا ان "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية نسبة 68% مما يدفعه سكان عمان، واخيرا يدفع سكان بغداد على الترفيه نسبة 63% مما يدفعه سكان عمان".

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