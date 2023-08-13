موقع عالمي: تكلفة المعيشة في اربيل اغلى من بغداد بنسبة 7%

شفق نيوز/ كشف موقع expatistan العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم ان اربيل أغلى في تكلفة المعيشة من بغداد بنسبة 7%.

وهذا الموقع يقارن في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية، وأصدر مؤخرا أحدث تصنيف له للعام 2023.

ووفقا للموقع فإن "نسبة ما يدفعه السكان في اربيل من مبالغ على الطعام أكثر 3% مما يدفعه السكان في بغداد، فيما يدفع سكان اربيل على السكن اكثر 20% مما يدفعه السكان في بغداد".

واشار الى ان "سكان اربيل يدفعون على الملابس نسبة أقل من 8% مما يدفعه سكان في بغداد، فيما يدفع سكان اربيل على الموصلات اقل من 11% مما يدفعه سكان بغداد"، مبينا أن "سكان اربيل يدفعون على العناية الشخصية أكثر مما يدفعه سكان بغداد بـ27%، واخيرا يدفع سكان اربيل على الترفيه أكثر مما يدفعه سكان بغداد بـ19%".