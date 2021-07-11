موقع عالمي: العراق من بين الدول الأغلى بالعالم بتكلفة تأسيس مشروع تجاري

شفق نيوز/ نشر موقع Big Think Edge بيانات حول تكلفة تأسيس مشروع تجاري في بلدان العالم، وأظهر أن رسوم فتح مثل هذه الأنشطة تُعتبر الأغلى في الشرق الأوسط.

وكشف الموقع الذي استقى بياناته من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي أن العراق بين أغلى دول العالم من حيث تكاليف البدء بمشروع تجاري والذي يبلغ 1574 دولاراً.

وبحسب التقرير، تعتبر الإمارات أغلى مكان في العالم لبدء عمل تجاري وبعيدة كل البعد عن الأقل تكلفة، إذ تبلغ الرسوم فيها 7444 دولاراً، بينما تبلغ في قطر 3952 دولاراً، وفي السعودية 1267 دولاراً، وفي الكويت 815 دولاراً، وعمان 502 دولارين، وفي البحرين 231 دولاراً.

بالمقابل، تبلغ رسوم تأسيس مشروع تجاري في مصر 13 دولاراً ويساوي 7 في المئة من متوسط الدخل الشهري للفرد.

وبحسب الموقع غالباً ما تطلب الحكومات من الشركة أن يكون لديها حد أدنى مدفوع لرأس المال - مبلغ محدد من النقد في البنك. هذه العمليات ليست باهظة الثمن فحسب، ولكنها معقدة وقد تستغرق وقتًا طويلاً.

وبناء على ما سبق، وجد أن الإمارات أغلى دولة لتأسيس شركة، كما لاحظ أنه لا توجد رسوم لبدء عمل تجاري في رواندا خلال أول عامين، بينما تنص القوانين في سلوفينيا على وجود رأسمال بقيمة 7500 يورو ومن دون أيّ رسوم على أيّ مشروع تجاري.