موقع عالمي: اقتصاد العراق مرشح للنمو في 2026 رغم التحديات

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع Visual Capitalist الأميركي، المتخصص في تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية، يوم الاثنين، عن توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال عام 2026، مشيراً إلى أن نسبة النمو المتوقعة ستبلغ 3.6%.

وذكر الموقع في تقرير تابعته وكالة شفق نيوز، أن العالم سيشهد خلال عام 2026 استمراراً في حالة التباين بالنمو الاقتصادي بعد سنوات من التقلبات، نتيجة تأثير عوامل متعددة أبرزها إنتاج الطاقة، وحركة التجارة، والأوضاع المالية، إلى جانب المتغيرات الديموغرافية، الأمر الذي يجعل بعض الاقتصادات مرشحة لتحقيق نمو سريع، فيما تواجه اقتصادات أخرى معدلات نمو محدودة.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 3.6% في عام 2026، ليضعه ذلك في المرتبة 75 عالمياً من أصل 190 دولة شملها التصنيف.

وأشار إلى أن غيانا تتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً، مع توقعات بتحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23% خلال عام 2026، مدفوعة بطفرة نفطية كبيرة، تليها جنوب السودان بنسبة 22.4%، ثم غينيا بنسبة 10.5%، وبعدها السودان بنسبة 9.5%.

كما توقع التقرير، أن تتذيل فنزويلا قائمة النمو الاقتصادي عالمياً، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -3%، تسبقها هايتيالتي يُتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً سالباً بنسبة -1.2%.