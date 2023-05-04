موظفو مصرف عراقي في لبنان يعلنون الإضراب لقلة الأجور

شفق نيوز / أعلن موظفو "مصرف بغداد"، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس، إضراباً عامّاً بسبب قلة الأجور وغلاء المعيشة هناك.

وجاء في كتاب صادر عن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، ورد لوكالة شفق نيوز: "لما كانت إدارتكم الموقرة ما زالت تتغاضى عن معالجة موضوع أجوركم التي أصبحت بلا قيمة بسبب الانهيار المتواصل للعملة الوطنية بالرغم من مطالباتنا المتكررة بضرورة معالجة هذا التطور الخطير على صعيد الأجر".

وكان مجلس الاتحاد قد اعتبر في جلسته الأخيرة المنعقدة أمس الأربعاء، موقف إدارة شركة مصرف بغداد، بشأن موضوع الأجور غير مقبول في هذه الظروف المعيشية، مؤكداً أن مطالب موظفي المصرف محقة ولا يجوز للاتحاد السكوت عن هذا الظلم المتمادي.

ودعا الاتحاد، موظفي مصرف بغداد، إلى "الإضراب عن العمل من تاريخ صدور هذا البيان في 4 أيار 2023"، مشيراً إلى أنه أبلغ بشكل خطي إدارة المصرف ممثلة بجورج زيادة، بـ"موقف الاتحاد وبدعوة الموظفين إلى الإضراب عن العمل".