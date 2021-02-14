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موظفو مصرف الرافدين يخرجون بتظاهرة وسط بغداد مطالبين بإقالة مديرهم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-14T08:20:32+0000
موظفو مصرف الرافدين يخرجون بتظاهرة وسط بغداد مطالبين بإقالة مديرهم

موظفو مصرف الرافدين يخرجون بتظاهرة وسط بغداد مطالبين بإقالة مديرهم

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