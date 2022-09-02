موطئ قدم إماراتي في أرض الفراعنة.. دراسة مصرية: من يملك القاهرة

شفق نيوز / كشفت دراسة مصرية، اليوم الجمعة، عن سيطرة الحكومة المصرية والحكومة الإماراتية وعدد محدود من العائلات على الغالبية العظمى من الأراضي الواقعة في القاهرة الكبرى.

وتضمنت الدراسة لمؤسسة (10 TOOBA) للدراسات والتطبيقات العمرانية بمصر، التي صدرت بعنوان "من يملك القاهرة"، تحليلاً "لأعمال 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، من حيث ممتلكات كل شركة في العاصمة، وجميع تطوراتها وقطع الأراضي التي كانت تمتلكها أو لا تزال تديرها على نحو مباشر أو غير مباشر".

ووفقاً للدراسة، فقد "ارتفعت قيمة استثمارات الإمارات في القاهرة بصورة كبيرة، واستحوذت على عدد كبير من الأراضي، حيث ستصل استثماراتها بحلول عام 2027، إلى نحو 35 مليار دولار".

ونقل موقع المنصة عن الشريك المؤسس لـ10 طوبة، يحيى شوكت، قوله إن "الحكومة المصرية تملك أراضٍ بنسبة 16% لتحتل المركز الأول في القائمة، تليها الحكومة الإماراتية التي تمتلك أراضي بنسبة 6.16%، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيراً، إنما تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يُستهان به أيضاً من أراضي القاهرة".

وبحسب شوكت، فإن "الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، تتضمن أصول شركة سوديك المصرية، التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) في ديسمبر/كانون اﻷول الماضي".

كما أوضح شوكت أن "الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة الإدارية، التي تبيعها للشركات المدرجة في البورصة".

واعتمدت الدراسة على "تتبع هيكل ملكية الشركات العقارية الـ9 الأكبر في البورصة المصرية، وهي: طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية، وبايونيرز للتنمية العمرانية، والمطورون العرب القابضة (بورتو غروب القابضة سابقاً)، بالإضافة إلى بنك الإسكان والتعمير الذي يعتمد في جانب كبير من عوائده على مشروعات عقارية يمتلكها بشكل مباشر".

ووفقاً للدراسة، فإن "الشركات الـ10 تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات، وتتركز غالبيتها في 6 أو 7 منها".

وتأتي شركة مجموعة طلعت مصطفى كصاحبة أعلى نسبة تملّك، بما يقارب 13.5%، تليها عائلة بن لادن السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.

وبجانب عائلة بن لادن، تحل عائلات سعودية أخرى، هي مغربي، التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، وآل راشد بنسبة 3.3% وعائلة العليان بنسبة 0.44%، كما تمتلك عائلة منصور، صاحبة شركة بالم هيلز، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة ساويرس 1.28% من أراضي القاهرة".

وأوضح شوكت أن "تراجع نسبة امتلاك آل ساويرس عن العائلات اﻷخرى يرجع إلى أن غالبية مشروعات ساويرس تتركز في مدينة الجونة والساحل الشمالي، بالتالي فإن حيازة العائلة الشهيرة في عالم رأس المال من أراضي القاهرة منخفضة".