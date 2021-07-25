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موسم "القيظ" يدفع "نحّالي" ديالى والمحافظات نحو كوردستان ونينوى

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-25T11:33:04+0000
موسم "القيظ" يدفع "نحّالي" ديالى والمحافظات نحو كوردستان ونينوى

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين، يوم الاحد، ارتحال أكثر من 100 نحال اغلبهم من ديالى وبعض المحافظات الى كوردستان ونينوى هربا من موسم الحر الشديد "القيظ" لحين حلول فصل الخريف.

وقال رئيس الجمعية علوان المياحي لوكالة شفق نيوز، إن "الارتحال هو اجراء سنوي معتمد لدى النحالين في ديالى ومحافظات عدة بسبب موجات الحر اللاهبة التي تؤثر على ديمومة وتكاثر النحل".

واضاف، ان "الهدف من الارتحال هو زيادة تكاثر النحل والبحث عن مناطق الأزهار وحماية النحل من حشرة "الزنبور الاحمر" وطائر (ابو الخضير) اللذان يعدان اخطر آفة تواجه النحل وتقتله خلال الصيف الحار".

واشار المياحي الى ان "الارتحال لهذا العام شمل نحالين من ديالى وكربلاء وبغداد الى ناحية ربيعة في نينوى وقضاء رانيا في السليمانية"، موضحا أن "الارتحال يستمر لغاية نهاية أيلول سنويا مع بداية موسم الخريف".

وفي ديالى نحو 3000 نحال؛ 500 منهم مسجلين رسميا في الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين.

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