موسكو بلا دفع إلكتروني.. "باي بال" آخر المغادرين من روسيا

شفق نيوز/ أعلنت شركة "باي بال" PayPal، أنها ستعلق خدماتها في روسيا، ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة PayPal، في رسالة موجهة إلى الحكومة الأوكرانية: "في ظل الظروف الحالية، نعلق خدمات PayPal في روسيا".

وتم نشر الرسالة على تويتر، من قبل نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التحول الرقمي، ميخائيلو فيدوروف، الذي ضغط على شركات مثل آبل ومايكروسوفت وسامسونغ لقطع العلاقات مع روسيا، ووقف تصدير الأجهزة لها.

https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/1500022660952203266

وقال فيدوروف في منشور على تويتر "أصبح الأمر رسميا الآن: تغلق PayPal خدماتها في روسيا بسبب العدوان على أوكرانيا. شكرا لكم على دعمكم".

ويعتبر ذلك أحدث إعلان من شركة تعمل بالقطاع المالي، بعد إعلان مشابه من قبل شركتي "فيزا" و"ماستر كارد".

وأكد متحدث باسم PayPal أنها ستوقف أعمالها في روسيا، وقال لموقع "سي أن بي سي" إن الشركة "ستواصل العمل لمعالجة طلبات العملاء لفترة زمنية، للحفاظ على أرصدة الحسابات، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها".

وقالت الشركة إن "الروس منعوا من فتح حسابات PayPal جديدة"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.