"موديز" تخفّض نظرتها المستقبلية للعراق إلى "سلبية" وسط مخاطر إقليمية

خفضت وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للعراق من مستقرة إلى سلبية، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على استقرار الاقتصاد العراقي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن اعتماد العراق الكبير على صادرات النفط يجعله عرضة لأي اضطرابات في الإمدادات، خصوصًا عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 90% من النفط الخام العراقي، ما يعني أن أي تعطيل فيه قد يؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات وتدفقات العملة الصعبة.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولون في قطاع الطاقة إلى أن إنتاج الحقول النفطية الجنوبية شهد تراجعًا حادًا وصل إلى نحو 80% خلال الفترة الماضية، نتيجة التوترات الإقليمية وإغلاق المضيق، ما تسبب بارتفاع المخزونات إلى مستويات حرجة.

ورغم إعلان استئناف صادرات النفط الجنوبية بعد توقف استمر أكثر من شهر، إلا أن موديز رجّحت أن عودة التدفقات إلى طبيعتها ستستغرق وقتًا، حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار في المنطقة.

كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للعراق عند مستوى “Caa1”، وهو تصنيف يعكس ارتفاع المخاطر الائتمانية، مع استمرار التحديات الاقتصادية والاعتماد الكبير على قطاع النفط.