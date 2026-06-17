موجة صعود جديدة للدولار في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت، صباح اليوم في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156000 الف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء والتي بلغت 154900 عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155500 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 155750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155700 دينار مقابل 100.