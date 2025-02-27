موجة البرد تفتك بـ70‎%‎ من أشهر مزارع "الرقي" في العراق

شفق نيوز/ كشف فلاحو ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الخميس، عن تضرر 70% من أشهر مزارع "الرقي" على مستوى العراق، بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المزارع علي العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة البرد الشديدة تركت أضراراً فادحة في مزارع الرقي ضمن قرى ناحية العظيم، إذ دمرت المزروعات بعد أشهر من الاهتمام والعناية".

وأضاف العبيدي أن "معظم فلاحي القرى في حيرة من أمرهم بالوقت الراهن نتيجة تكبدهم خسائر مالية كبيرة لاسيما وأنهم كانوا يترقبون موسماً وفيراً باعتبار العظيم من أشهر مناطق إنتاج محصول الرقي على مستوى العراق".

بدوره أوضح رئيس المجلس المحلي السابق لناحية العظيم، وهو أحد شيوخ العشائر، محمد الضيفان لوكالة شفق نيوز، أن "الأضرار التي ضربت ناحية العظيم تقدر بنحو 70‎%‎ من مزارع الرقي، حيث تضرر أكثر من 6000 دونم".

وبين الضيفان أن "موجة البرد كانت بمثابة كارثة على الواقع الزراعي وخاصة محصول الرقي الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية، ولابد من تدخل حكومي لإنقاذ الموسم".

وأشار إلى أن "المزارعين تضرروا بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعة محاصيلهم والكثير منهم سيضطرون للزراعة من جديد تعويضاً عن الخسائر"، داعياً الحكومة ووزارة الزراعة إلى التدخل وتوفير بذور بأسعار مدعومة لإنقاذ الموسم.