موجة البرد تفتك بـ70% من أشهر مزارع "الرقي" في العراق
شفق
نيوز/ كشف فلاحو ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم الخميس، عن تضرر 70% من أشهر مزارع
"الرقي" على مستوى العراق، بسبب موجة البرد التي اجتاحت البلاد مطلع
الأسبوع الجاري.
وقال
المزارع علي العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة البرد الشديدة تركت أضراراً
فادحة في مزارع الرقي ضمن قرى ناحية العظيم، إذ دمرت المزروعات بعد أشهر من
الاهتمام والعناية".
وأضاف
العبيدي أن "معظم فلاحي القرى في حيرة من أمرهم بالوقت الراهن نتيجة تكبدهم
خسائر مالية كبيرة لاسيما وأنهم كانوا يترقبون موسماً وفيراً باعتبار العظيم من
أشهر مناطق إنتاج محصول الرقي على مستوى العراق".
بدوره
أوضح رئيس المجلس المحلي السابق لناحية العظيم، وهو أحد شيوخ العشائر، محمد
الضيفان لوكالة شفق نيوز، أن "الأضرار التي ضربت ناحية العظيم تقدر بنحو 70% من مزارع الرقي، حيث تضرر أكثر من 6000
دونم".
وبين
الضيفان أن "موجة البرد كانت بمثابة كارثة على الواقع الزراعي وخاصة محصول
الرقي الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية الصيفية، ولابد من تدخل حكومي
لإنقاذ الموسم".
وأشار
إلى أن "المزارعين تضرروا بعد نحو ثلاثة أشهر من زراعة محاصيلهم والكثير
منهم سيضطرون للزراعة من جديد تعويضاً عن الخسائر"، داعياً الحكومة ووزارة
الزراعة إلى التدخل وتوفير بذور بأسعار مدعومة لإنقاذ الموسم.