موانئ دبي تبدي رغبتها إنشاء مناطق صناعية كبرى في العراق

شفق نيوز/ اعلن الرئيس العراقي، يوم الأربعاء، عن وجود الكثير من مجالات العمل والفرص الهائلة للاستثمار في البلاد، فيما ابدت شركة دبي للموانئ العالمية رغبتها بإنشاء مناطق صناعية كبرى في العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في مقر إقامته في دافوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، وسهيل البنا العضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكّد خلال اللقاء، مدى التراجع الذي أصاب البنى التحتية جراء الحروب والصراعات التي مرّ بها العراق خلال العقود الماضية، وعزم الحكومة الحالية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي.

وأضاف رشيد أن هناك الكثير من مجالات العمل والفرص الهائلة للمستثمرين الراغبين بالعمل في العراق، مؤكداّ في هذا السياق أن العراق بيئة خصبة لريادة الاعمال؛ لما يملكه من طاقات وإمكانيات كبيرة مقارنة مع دول أخرى.

وأكّد رئيس الجمهورية تطلع العراق لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات لتطوير العمل الاستثماري والتجاري وبناء شراكات استراتيجية وتفعيل الدور الاقتصادي، مبيناً أهمية منتدى دافوس في توفير مثل الفرص الاستثمارية.

بدوره، أشار رئيس مجلس ادارة شركة دبي للموانئ العالمية إلى غنى العراق بموارده الطبيعية، وأهمية موقعه الاستراتيجي كونه معبرا حيويا لشحن البضائع عن طريق ميناء أم قصر ومن ثم تركيا وغيرها من الدول، موضحا أن هذا العمل يوفر فرص كبيرة للعراق الذي يعد سوقا ضخمة.

وعبّر عن رغبته بإنشاء مناطق صناعية كبرى في العراق؛ حيث تتوافر الفرص الاستثمارية، معربا عن سعادته بالتطور الحاصل في العراق خاصة في إقليم كوردستان الذي يعد أنموذجا يحتذى به.