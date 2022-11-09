موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع مصرف (IDB) العراقي بهدف تحسين حركة التجارة بين البلدين

شفق نيوز/ وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع مصرف التنمية الدولي في العراق ("آي دي بي") لاستطلاع فرص التعاون المتاحة في مشاريع الموانئ والخدمات اللوجستية بهدف تحسين حركة التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق.

ووقع الاتفاقية كل من: محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ و زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، وفقا لبيان صادر عن المجموعة اليوم الأربعاء.

وقال الشامسي : "أمامنا أفق واسع من الفرص ومجال كبير لتحسين وتحديث الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية في العراق، ولا شك بأننا سنقوم عبر تعاوننا مع مصرف التنمية الدولي باستطلاع العديد من المشاريع المتاحة التي تسهم بالتأكيد في تعزيز الحركة التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق".

من جانبه قال زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: "يسهم تمتين الروابط بين بلدينا الشقيقين في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين التجارة البينية، ولذلك فإننا مسرورون لإبرام هذه الاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي الرائدة عالمياً في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والنقل".

وأضاف: "تؤدي قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية دوراً حيوياً في توفير الإمدادات للمجتمع العراقي في جميع أنحاء البلاد، ونحن واثقون من قدرتنا على التعاون في مشاريع ذات أثر ملموس ومستدام في هذا السياق".

وأردف خلف بالقول "هدفنا هو تعزيز وتعميق اواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الامارات العربية المتحدة و دولة العراق وصولاً الى تحقيق توأمة اقتصادية بين البلدين الشقيقين من خلال دعم رجال الاعمال والشركات الإماراتية والعراقية".

يُشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق واصلتا تعزيز علاقاتهما التجارية خلال عام 2022 عبر العديد من الاتفاقية التجارية والتنموية.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي سيسجل معدل نمو يقدر بنحو 6.3% خلال العامين المقبلين.