موانئ أبوظبي توقع اتفاقية لتطوير ميناء الفاو العراقي

شفق نيوز/ وقعّت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تمهيدية مع الشركة العامة لموانئ العراق، سيتم بموجبها تأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير، وأية توسعة مستقبلية له، إلى جانب المنطقة الاقتصادية المحاذية للميناء.

تهدف الاتفاقية التمهيدية إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنى التحتية في العراق.

وتم توقيع الاتفاقية التمهيدية بحضور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، ورزاق السعداوي وزير النقل العراقي، وقد وقعها محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وفرحان الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة للموانئ في العراق.

ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في شهر سبتمبر 2021 وملحقها المبرم في أغسطس 2023 لتكثيف وتفعيل التعاون المشترك فيما بينهما.. ومن المتوقع أن يوظف المشروع خبرات كلا الطرفين لاستقطاب مشغلين عالميين، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتعزيز الممرات البحرية التجارية، بما يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد العراقي.

وقال رزاق السعداوي إن مشروع ميناء الفاو الكبير والمنطقة الاقتصادية يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة العراقية، والتي تسعى جاهدة إلى استكماله وفق أعلى المواصفات، بالتعاون مع أشقائنا في دولة الإمارات، ممثلين بمجموعة موانئ أبوظبي.. وبدورنا، فقد قدمنا كافة الحلول اللازمة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون له دور محوري في رفد اقتصاد العراق ودول المنطقة، وسيسهم في تعزيز قطاع النقل البحري وشحن البضائع بين آسيا وأوروبا، لا سيما وأنه مرتبط بمشروع طريق التنمية، أحد أبرز المشروعات الاقتصادية واللوجستية لجمهورية العراق.

و من جانبه، قال ثاني بن أحمد الزيودي إن الاتفاقية الموقعة بين مجموعة موانئ أبوظبي والشركة العامة لموانئ العراق تعكس توجيهات القيادة الإماراتية، والهادفة إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية وتحفيز نمو التدفقات التجارية بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع اتفاقيات أخرى مثيلة تستهدف استحداث منصات جديدة للشراكة والنمو المشترك لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق المصالح المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بحسب وكالة أنباء الإمارات