موانئ العراق تحقق أكثر من 630 مليار دينار إيرادات خلال 6 أشهر

شفق نيوز- البصرة

سجلت الشركة العامة لموانئ العراق ارتفاعاً لافتاً في حجم الإيرادات المتحققة من الموانئ والمرافق التابعة لها، حيث تجاوزت خلال النصف الأول من العام الحالي 630 مليار دينار عراقي.

وقال مدير الشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي الإيرادات المتحققة من الموانئ والمرافق التابعة للشركة العامة لموانئ العراق خلال النصف الأول من العام 2025 بلغ (630,767,873,355) ديناراً عراقياً".

وأضاف أن "ميناء أم قصر الشمالي تصدر الموانئ من حيث الإيرادات، محققاً (288,325,690,352) ديناراً، تلاه ميناء خور الزبير بإيرادات بلغت (125,884,355,292) ديناراً، بينما بلغت إيرادات ميناء أم قصر الجنوبي (56,474,280,860) ديناراً، وميناء أبو فلوس (3,219,936,750) ديناراً، في حين سجل ميناء المعقل إيرادات محدودة بلغت (11,192,475) ديناراً".

وأوضح أن "ميناء البصرة النفطي حقق إيرادات كبيرة بقيمة (138,443,810,518) ديناراً، كما بلغت إيرادات النشاط الإداري والخدمي في مقر الشركة العامة لموانئ العراق (18,408,607,108) ديناراً".

وبين أن "إيرادات النصف الأول من العام الحالي تمثل أعلى مستوى مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت حينها أكثر من (486) مليار دينار، ما يعكس نمواً واضحاً في حجم الإيرادات ونجاح الخطط التشغيلية والإدارية المعتمدة".