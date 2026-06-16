موانئ البصرة تضخ أربعة ملايين برميل نفط لناقلتين بحريتين

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر في الموانئ العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ناقلتين بحريتين يجري تحميلهما بأربعة ملايين برميل من النفط العراقي حالياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ناقلة نفط يونانية وأخرى إماراتية يجري تحميلهما الآن بالخام العراقي من موانئ البصرة الجنوبية ضمن عمليات استئناف صادرات النفط الخام".

وبين أن حمولة كل ناقلة تبلغ مليوني برميل.

يأتي ذلك على خلفية التفاهم الأولي بين إيران وأميركا الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأول الأحد، والذي بموجبه تم إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بعد فترات متقطعة من التوقف بسبب الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.