"أموال فلكية".. الرافدين يكشف المبالغ المستحصلة من الجباية الإلكترونية لعام 2024

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الأحد، تحقيق أكثر من 6.06 تريليون دينار عراقي من الجباية الإلكترونية خلال العام 2024، مبيناً أن المبالغ كانت مرتفعة أيضاً مطلع العام الحالي.

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، أعلن عن "تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الإلكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال العام 2024"، مؤكداً "تصاعد وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الإلكتروني، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية".

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الرافدين "بلغ إجمالي المبالغ المجباة خلال العام 2024 أكثر من 6.06 تريليون دينار عراقي، مسجلاً ارتفاعاً متواصلاً مقارنة بالشهور الأولى من العام. وقد شهد شهر أيلول/سبتمبر 2024 أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12% مقارنة بالشهر السابق".

وأضاف البيان، أن "في مطلع العام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة في كانون الثاني/ يناير 2025 نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر شباط/ فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار. كما سجلت الدوائر الحكومية تزايداً ملحوظاً في تفعيل نظام الجباية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد الجهات المفعلة إلى 1808 دائرة لغاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ1395 دائرة في كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وأكد مصرف الرافدين، أن "هذا النمو الكبير يعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي، تقليل الاعتماد على النقد، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما شدد على أن النظام الإلكتروني للجباية يمثل ركيزة أساسية في تحسين آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي".

وأشار إلى أن "هذه القفزة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مصرف الرافدين بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الإلكترونية، ورفع كفاءة القطاع المالي في العراق".