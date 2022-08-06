مواطنون ينتقدون وضع الكهرباء "الصفرية" وخبير يحدد شروط الحل

شفق نيوز / ابدى مواطنون، اليوم السبت، استيائهم من تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد ووصفوا تجهيز بعض المناطق بأنه "صفري"، وفيما لفت خبير اقتصادي الى إمكانية معالجة الأزمة بشكل علمي بعد إيقاف عمليات الفساد وتدخل السياسيين.

مواطنون يشكون "عجز" الوزارة

وتقول المواطنة أم احمد وهي موظفة في احدى وزارات الدولة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزارة الكهرباء تعلن عن انجازات وهمية، فعند اعتدال الجو تتبخر هذه الانجازات بمجرد دخول الحر"، مبينة ان هذه الحالة ألفناها منذ سنين، والحلول ترقيعية ولا تجدي نفعاً لمنظومة مهترئة".

وتضيف المواطنة أن "تجهيز الكهرباء أصبح صفراً في بعض المناطق والوزارة عاجزة عن ايجاد حل للمشكلة التي باتت معضلة بالنسبة لها".

من جهته يقول المواطن أبو رائد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة أصبحت عاجزة تماماً عن ايجاد أي حل لمشكلة الكهرباء وأصبحت في خبر كان"، مبينا أن "العراق أصبح يستجدي الكهرباء من دول الجوار والتي لا يصل واردات بعضها إلى ربع واردات العراق".

ويشير المواطن إلى ان "العراق صرف مليارات الدولارات على الكهرباء طيلة هذه السنين من دون جدوى والأموال تذهب الى جيوب الفاسدين، في حين يعمد الذين استوزروا الكهرباء إلى عمليات ترقيع لمنظومة كهرباء والتي تظهر عيوبها في أوقات الحر".

الفساد وتدخل السياسيين يعيقان الحل

بدوره يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "مشكلة الكهرباء في العراق ليست معضلة وانما تحتاج الى إرادة حقيقية ومتابعة فعلية وإيقاف الفساد المستشري في المنظومة الوطنية الكهربائية"، مبيناً ان "من الممكن حلها بشكل علمي بعد تحجيم الفساد ومتابعة جدية من قبل اجهزة نظيفة ومنع تدخل السياسيين بهذه العملية".

ويضيف أنطوان أن "التقديرات تشير إلى انه ما تم صرفه من مبالغ على المنظومة الكهربائية تجاوزت 80 مليار دولار في حين أن مصر قامت بحل المشكلة بأقل من هذه المبالغ"، مبيناً بالقول "لو استثمرنا الطاقة المحلية من الغاز المنتج بهذه العملية لعوضنا الكثير من مفقودات الكهرباء".

وحاولت وكالة شفق نيوز الاتصال بمسؤولي وزارة الكهرباء للرد وتوضيح الأمور بشأن التجهيز الكهربائي واتهامات المواطنين لكن لم يتم الرد على الاتصالات المتكررة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتعاني عدة محافظات عراقية من انقطاع كبير للطاقة الكهربائية، في حين تعاني بعض المناطق من انقطاع كامل للطاقة الكهربائية منذ يومين.

وكانت وزارة الكهرباء قد تعهدت بأن يكون الصيف الحالي من حيث تجهيز الكهرباء أفضل من الماضي.

وأعلنت وزارة الكهرباء في 30 تموز الماضي عن إنتاج تاريخي غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية منذ تاريخ تأسيسها وهو( ٢٣،٢٥٨) ميكا واط، واستقرار عالٍ وتجهيز منتظم لتعلن بعدها في 3 آب مناشدتها المواطنين مراعاة ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق، والترشيد في استهلاك الطاقة وإطفاء الانارة، والاجهزة الكهربائية الغير ضرورية.