موازنة العراق.. خبير يتوقع أن يصل العجز إلى 90 تريليون دينار

شفق نيوز/ توقع الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس، أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 90 تريليون دينار عراقي في حال عدم تحقيق الايرادات بشكل كلي كما هو مخطط لها، مبينا ان انخفاض اسعار النفط بمقدار دولار واحد يكلف الدولة 1.5 ترليون دينار سنوياً.

وقال العبيدي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قيمة الإيرادات الكلية المخطط لها في موازنة عام 2023 تبلغ 136 ترليون دينار، وهي متأتية من 101 تريليون من مبيعات النفط و 13 تريليون ونفط كوردستان و 7 تريليون دينار من مبيعات النفط المضافة و17 تريليون دينار من إيرادات غير نفطية، مبينا ان الاخيرة قد لا يحقق منها سوى 7 تريليون دينار كما هو الحال في السنوات السابقة".

واضاف ان "العجز المخطط في الميزانية هو 60 تريليون دينار وهو يمثل 16% من الناتج الإجمالي المحلي، وقد يصل العجز الى 90 تريليون دينار في حال عدم تحقيق الإيرادات المطلوبة"، لافتا الى ان نسبة العجز إلى الناتج الإجمالي المحلي في قانون الادارة المالية يجب أن لا يتجاوز 3% أي أن لا يتجاوز 11 تريليون دينار".

واشار الى ان "كل هبوط في سعر النفط بمقدار دولار واحد يكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، كما أن هبوط سعر النفط إلى معدل 60 دولاراً يعني خسارة إيرادات بمقدار 15 تريليون دينار مما سيزيد من فجوة العجز".