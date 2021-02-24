مهندس: مشروع استجرار مياه الفرات إلى الحسكة ينتهي قبل نيسان (صور)

شفق نيوز/ تستمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بتنفيذ أعمال مشروع استجرار مياه نهر الفرات من ريف دير الزور الشرقي إلى مدينة حسكة وريفها الجنوبي منذ مطلع العام الحالي.

ويهدف المشروع إلى استجرار مياه نهر الفرات من محطة الصور بريف دير الزور الشرقي إلى محطة مياه الشدادي ومن ثم إلى محطة مياه منطقة الـ47 بريف الحسكة وصولاً إلى المدينة.

ويقدر قيمة المشروع بمليون ونصف المليون دولار أميركي، بحسب بيان سابق للإدارة الذاتية.

وقال سليمان خليل، مدير احدى محطات الضخ على طول مسار المشروع لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتكون من أربعة أقسام، صيانة خطوط المياه وخطوط الكهرباء بالإضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل محطتي مياه العلوة والـ47 بريف الحسكة الجنوبي".

وأوضح خليل أنه "يتوقع الانتهاء من المشروع قبل شهر نيسان القادم وأن كمية المياه التي ستصل للحسكة تقدر بـ 150 ألف متر مكعب ما يغطي من 15-20 % من حاجة المدينة لمياه الشرب".

ونوه إلى أن "المشروع عبارة عن حل إسعافي لتغذية المدينة بمياه الشرب في ظل إقدام الاحتلال التركي على قطع المياه من محطة علوك بشكل متكرر والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمدينة الحسكة".

ومنذ سيطرة تركيا والقوات التي تدعمها على محطة مياه العلوك خلال الهجوم التركي على شمال شرق سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 قامت بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة وريفها، وسط تحذيرات دولية من التسبب بكارثة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وكانت الحكومة السورية قد أدخلت مشروع جرّ مياه الفرات، إلى الخدمة قبل الأزمة السورية العام 2011، ولكن محطات ضخ المياه وخطوط المياه تعرض للنهب والتخريب من قبل الفصائل المعارضة ومن ثم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أن الخطوط والمحطات تعرضت لعدة ضربات جوية من طائرات التحالف الدولي اثناء حملات طرد تنظيم داعش من المنطقة.