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من 5 ملايين حتى 50 مليون دينار.. مصرفان يطلقان وجبة جديدة من السلف  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-11T06:27:27+0000
من 5 ملايين حتى 50 مليون دينار.. مصرفان يطلقان وجبة جديدة من السلف  

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف  الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين، وسلف العقود تبلغ خمسة ملايين و 10 مليون وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات.

وبين أن التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، موضحا ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

من جانبه أعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 ملايين دينار وخمسة ملايين لموظفي العقود.

ودعا المصرف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، كافة المستفيدين  ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها.

واكد ان التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)  ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون.

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