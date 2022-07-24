من 5 إلى 50 مليون.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ 5 و 10 مليون وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات. واضاف البيان؛ ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.