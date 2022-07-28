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من 5 إلى 50 مليونا.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-28T11:42:12+0000
من 5 إلى 50 مليونا.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود والمنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين اليوم الخميس، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف  الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ 5 و 10 ملايين دينار وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

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