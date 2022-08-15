من 5 الى 50 مليون دينار .. اطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

شفق نيوز/ أعلن مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف "الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية".

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين، مبينا أن سلف العقود تبلغ 5 و 10 ملايين وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات.

وبين أن التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، موضحا ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.