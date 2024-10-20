"من 146 إلى 17".. نينوى تضع خطة لمعالجة المشاريع "المتلكئة"

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، التحرك الجاد من أجل معالجة ملف المشاريع المتلكئة في المحافظة بشكل كامل.

وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس مروان الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية في نينوى نجحت في تقليص عدد المشاريع المتلكئة من 146 مشروعا إلى 17 مشروعا".

وأضاف الطائي، أن "مجلس نينوى عازم على التحرك الجاد والعاجل من أجل إغلاق ملف المشاريع المتلكئة بشكل نهائي"، مبينا أن "العمل يجري حاليا لإنهاء التلكؤ الحاصل في المشاريع المهمة ولاسيما مشروع مجاري الجانب الأيمن للموصل من خلال مفاتحة الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المنفذة لتلك المشاريع".

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس محافظة نينوى، محمد أهريس، عن توجه المجلس لسحب الرخص الاستثمارية من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع، وذلك عقب التصويت على رئيس هيئة الاستثمار في نينوى، حيث أكد أهريس أن الاستثمار في المحافظة معطل منذ سنوات بسبب منح تراخيص لشركات غير كفؤة، ويهدف المجلس إلى تقديم ترشيح رئيس جديد لهيئة الاستثمار وتفعيل المشاريع المعطلة.