من 11 دولة .. صادرات السلع الى العراق بلغت قرابة 70 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الخميس، أن البلاد استوردت سلعا بقيمة مالية بلغت نحو 70 مليار دولار أمريكي من 11 دولة خلال العام 2023.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إنها استندت على بيانات هيئات الجمارك الرسمية والصادرة من من "أهم" الدول المصدرة لمختلف السلع الى العراق وهي 11 دولة.

والدول الـ11 هي كل من: الإمارات، الصين، تركيا، الهند، الولايات المتحدة الامريكية، السعودية البرازيل، كوريا الجنوبية، ألمانيا، اليابان، إيران.

ووفقا للتقرير فقد بلغ مجمل استيرادات العراق الرسمية من هذه الدول فقط في 2023 ما قيمته 67.25 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 6% مقارنة مع 2022 حيث كانت قيمة صادرات تلك الدول الى العراق ما قيمته 63.5 مليار دولار أمريكي.

كما أشار التقرير إلى أن صادرات الدول الى العراق ماعدا ايران بلغت ما قيمته 58 مليار دولار امريكي مرتفعة بنسبة 2.8% مقارنة مع 2022 والتي كانت 56 مليار دولار أمريكي.

وتوقعت المؤسسة، أن تكون صادرات الدول الاخرى غير المذكورة في التقرير الى العراق تبلغ ما قيمته 3-5 مليار دولار امريكي، وعليه يكون مجمل صادرات الدول الى العراق في 2023 ماقيمته 71 مليار دولار أمريكي.

ونوه التقرير الى أن هذه الاستيرادات ,باستثناء استيرادات ايران, تحتاج الى معدل شراء يومي من العملة الصعبة يبلغ بحدود 206 ملايين دولار أمريكي، واذا ما اضيف لها استيرادات الخدمات والتي تشمل ( شراء البرمجيات , شراء الرخص, خدمات الكترونية , غيرها ) والتي لا توجد احصائية واضحة عن قيمتها، فمن المتوقع ان الاحتياج اليوم للدولار للتحويل الخارجي ( ماعدا استيرادات ايران ) يصل الى 225 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات العراق كافة من الدولار لأغراض التجارة فقط.