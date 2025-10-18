من واشنطن.. حزمة إصلاحات مصرفية واقتصادية جديدة للعراق

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الإصلاح المصرفي بالعاصمة الأميركية واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يوم السبت، عن حزمة إصلاحات مصرفية واقتصادية جديدة، تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي وجذب الاستثمارات.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح ماهود سلمان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك سلسلة خطوات نفذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، أبرزها تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركات استشارية دولية، فضلا عن إعداد موازنة لثلاث سنوات لأول مرة في تاريخ العراق لتأمين تخطيط مالي مستقر وجاذب للاستثمار".

وأضاف أن "أتمتة نظام الجمارك عبر تطبيق برنامج الأمم المتحدة (أسيكودا)، أدت إلى زيادة واضحة في الإيرادات الجمركية والضريبية، وإعادة هيكلة المصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، الصناعي، الزراعي) ورفع كفاءتها التشغيلية، وكذلك توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي من أقل من 10% إلى أكثر من 40% خلال عامين".

وأكمل سلمان: "تم إطلاق برامج دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوات تمثّل مرحلة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة ستواصل دعم تطوير القطاع المصرفي بالتعاون مع المؤسسات الدولية".

وقبل ذلك، أعلن البنك المركزي العراقي، عن تعليمات جديدة لجميع المصارف المجازة في البلاد، تتعلق بعمليات التحويل المالي والتخليص الكمركي التي تخص متطلبات اعتماد الفواتير التجارية الخاصة، وذلك بهدف الحد من عمليات تهريب العملة.

ويأتي هذا الإجراء، في إطار جهود البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية لتطوير البيئة المالية والإدارية، وتحسين مستوى الرقابة والامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.