من نيويورك.. المركزي العراقي يعلن عن مشاركة مصارف محلية بالتحويل الخارجي بعملات متعددة

شفق نيوز/ أعلن وفد البنك المركزي العراقي في نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة (13) مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي وفقا لبيان للبنك المركزي ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان؛ أن هذا الإعلان جاء بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي.

وأكد الوفد تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية، وتعدّ هذه الخطوة انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي.

ولفت البيان إلى ان هذه المبادرة جاءت ضمن إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي العراقي لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الدولي مع الأسواق العالمية.

وكشف مصدر مطلع، أمس الخميس، عن زيارة غير معلنة للبنك المركزي العراقي تجري حاليا الى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع المصرفي العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن وفدا من البنك المركزي العراقي، بقيادة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وعدد من المديرين العامين، يجرون زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الـ26 من الشهر الحالي، لمناقشة تطورات القطاع المصرفي والتقييد باستخدام الدولار المفروض على عدد كبير من المصارف الخاصة.

وأشار الى أن وفد البنك المركزي ناقش الغاء المنصة في بداية العام المقبل، والاعتماد على البنوك المراسلة، مما سيزيد من فرض القيود على المصارف الخاصة العراقية، وإلغاء المنافسة بشكل كلي الى صالح البنوك الأردنية التي تمتلك بنوك مراسلة أمريكية.

ونوه المصدر الى ان البنك المركزي، يقترب من توقيع عقد مع شركة أوليفر وايمان، الاستشارية لطريق التنمية العراقي، لعمل دراسة حول إصلاح القطاع المصرفي العراقي، من اجل اعتمادها من قبل البنك المركزي في الفترة المقبلة، واعتباره خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي الخاص.

من جهة أخرى، استغرب عدد من الاقتصاديين، عدم الإعلان عن زيارة البنك المركزي العراقي الى أمريكا، خصوصا انها تأتي في وقت مهم جدا.