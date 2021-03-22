من منفذ واحد فقط.. إيران تصدر سلعا إلى العراق بنحو نصف مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت إيران، يوم الاثنين، تصدير سلع إلى العراق بنحو نصف مليار دولار، من منفذ مهران (زرباطية) الحدودي فقط، رغم توقف الصادرات عبر هذا المنفذ لأشهر، بفعل إغلاق كورونا.

وقال مدير عام الجمارك في محافظة إيلام الإيرانية، روح الله غلامي، إن "قيمة شحنات ترانزيت السلع عبر منفذ مهران الدولي إلى العراق، بلغت 464 مليون دولار"، لافتا إلى أن "العام (الإيراني) الماضي، شهد تصدير 1542 شحنة ترانزيت إلى العراق".

وأوضح غلامي، أن "صادرات إيران من السلع لهذا البلد بلغت 907 آلاف طن خلال العام المنصرم، من ضمنها الأدوات المعدنية والبلاط والسيراميك والبلاستيك والفواكه والحديد والمنتجات البتروكيماوية".

وأشار إلى أن "صادرات البلاد من السلع إلى العراق عبر منفذ مهران توقفت عدة أشهر خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا".