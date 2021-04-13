من ضمنها نفط العراق.. أسعار أوبك تتجاوز الـ61 دولاراً متأثرة بـ"الاقتصاد الصيني"

شفق نيوز/ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 61.46 دولاراً متأثرة بالخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 32 سنتا لتصل إلى 61.46 دولاراً، مقارنة بيوم الجمعة الماضي التي بلغ السعر فيها 61.14 دولاراً.

وعزا بعض المختصين الارتفاع نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى التي هي الأخرى تأثرت بالتقارير التي أظهرت نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (المملكة العربية السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).