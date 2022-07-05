سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

من ضمنها خفيف البصرة.. سلة أوبك تسجل 115 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-05T10:17:14+0000
من ضمنها خفيف البصرة.. سلة أوبك تسجل 115 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الثلاثاء، ان أسعار سلة خاماتها ارتفعت لتسجل 115 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم  115.30 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.10 دولارا بعد ان سجل 113.20 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

related

من بينها "خفيف البصرة".. ارتفاع سلة اوبك لأكثر من 119 دولارا للبرميل

Date: 2022-06-07 10:16:21
من بينها "خفيف البصرة".. ارتفاع سلة اوبك لأكثر من 119 دولارا للبرميل

النفط يقترب من 115 دولارا للبرميل.. ارتفاع أسعار سلة اوبك ومن ضمنها "خفيف البصرة"

Date: 2022-05-23 14:32:39
النفط يقترب من 115 دولارا للبرميل.. ارتفاع أسعار سلة اوبك ومن ضمنها "خفيف البصرة"

النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

Date: 2022-01-18 05:13:29
النفط يقفز بفعل التوترات في الشرق الأوسط وشح المعروض

ارتفاع أسعار النفط نتيجة "شح المعروض" وزيادة الطلب العالمي

Date: 2022-06-15 04:42:30
ارتفاع أسعار النفط نتيجة "شح المعروض" وزيادة الطلب العالمي

النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة باكثر من 20%

Date: 2022-03-05 05:56:08
النفط يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة باكثر من 20%

منها خفيف البصرة.. سلة أوبك تتراجع بأكثر من دولارين

Date: 2022-05-19 11:10:54
منها خفيف البصرة.. سلة أوبك تتراجع بأكثر من دولارين

النفط يقترب من 100 دولار مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

Date: 2022-02-22 06:06:45
النفط يقترب من 100 دولار مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

Date: 2021-03-24 16:10:39
أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل