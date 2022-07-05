من ضمنها خفيف البصرة.. سلة أوبك تسجل 115 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت منظمة أوبك، يوم الثلاثاء، ان أسعار سلة خاماتها ارتفعت لتسجل 115 دولارا للبرميل الواحد.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجلت اليوم 115.30 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة ان "السعر ارتفع عن اليوم الذي سبقه بمقدار 2.10 دولارا بعد ان سجل 113.20 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت ( السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).