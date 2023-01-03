من دول غير نفطية.. قائمة بأغنى 5 عائلات عربية في 2022

شفق نيوز/ كشفت مجلة "فوربس" المختصة بالشأن الاقتصادي، يوم الثلاثاء، عن أغنى خمس عائلات عربية وما حققته من أرباح ونمو في ثرواتها خلال العام 2022.

وذكرت المجلة في قائمة ضمت خمس عائلات في الدول العربية، حيث تصدرت عائلة ساويرس المصرية المرتبة الأولى كأغنى عائلة في المنطقة العربية، بصافي ثروة إجمالية قدرها 11.2 مليار دولار.

وانخفضت ثروة عائلة ساويرس بمقدار 800 مليون دولار منذ 11 آذار/ مارس 2022 حتى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وفقًا لحسابات "فوربس" لقائمة المليارديرات السنوية.

فيما احتلت عائلة ميقاتي اللبنانية المرتبة الثانية ضمن القائمة كأغنى عائلة في المنطقة بثروة إجمالية بلغت 5.6 مليار دولار، مع انخفاض في ثروتها بمقدار 800 مليون دولار خلال ما يقرب التسعة أشهر.

وجاءت عائلة منصور المصرية في المركز الثالث بعد أن حافظت على ثروتها البالغة 5.1 مليار دولار، في حين حصل الجزائري يسعد ربراب وعائلته على المركز نفسه في التصنيف بسبب امتلاكهم ذات الثروة الصافية.

وجاءت عائلة الحريري اللبنانية في المرتبة الخامسة بثروة تبلغ 4.7 مليار دولار.