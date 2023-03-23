من خمسة ملايين إلى 25 مليوناً.. اطلاق سلف خاصة لمتقاعدي العراق

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين اطلاق الدفعة الرابعة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

ودعا المتقاعدين الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة.

واضاف البيان ان المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين